Творці "South Park" уклали п’ятирічну угоду з Paramount на 1,5 мільярда доларів

Компанія Paramount домовилася зі сценаристами та продюсерами "South Park" Треєм Паркером і Меттом Стоуном про придбання глобальних стрімінгових прав на серіал. Угода вартістю 1,5 мільярда доларів дозволить мультфільму перейти на платформу Paramount+, завершивши етап трансляції на HBO Max, пише УНН із посиланням на Latimes.

Paramount погодилася купити глобальні права на трансляцію "South Park", щоб вперше вивести серіал на цифровий сервіс компанії Paramount+ у США - повідомили три джерела, близькі до переговорів, але які не мали права коментувати ситуацію.

Угода між компанією Paramount і творцями культового мультсеріалу Треєм Паркером та Меттом Стоуном, оформлена через їхню продюсерську компанію Park County, "передбачає передачу прав на глобальну трансляцію за 300 мільйонів доларів на рік", повідомили два джерела, обізнані з деталями контракту, які не можуть коментувати угоду публічно, оскільки вона ще не остаточна.

У підсумку, п’ятирічна домовленість забезпечить прибуток у 1,5 мільярда доларів лише за стрімінг, підтверджуючи статус "South Park" як однієї з найцінніших телевізійних франшиз у світі. Згідно з умовами контракту, Park County зобов’язується випускати 10 нових епізодів щороку.

Доповнення

Paramount прагнула повернути серіал "додому". Ще у 2019 році тодішнє керівництво компанії передало ліцензію на шоу конкуренту - HBO Max, адже стрімінгова платформа Paramount тоді лише розроблялася. Термін дії угоди з HBO Max сплив наприкінці червня.

Навесні Paramount запропонувала Warner Bros. Discovery, якій належить HBO Max, варіант спільної ліцензії на серіал. Це дало б змогу Стену, Кайлу, Картману та Кенні з’являтися одразу на двох платформах - Paramount+ і HBO Max. Однак, за словами одного з джерел, переговори з Warner Bros. Discovery провалилися протягом вихідних і в понеділок, і Paramount вирішила діяти самостійно.

Обидві сторони прагнули узгодити домовленість до середи - саме тоді на каналі Comedy Central має стартувати 27-й сезон серіалу. Дату прем’єри вже доводилось переносити через внутрішні процеси у компанії, оскільки Paramount готується до продажу активів Skydance Media Девіда Еллісона. Paramount і Skydance також намагалися уникнути публічного скандалу, оскільки Паркер і Стоун мають виступити в четвер на Comic-Con у Сан-Дієго.

Угода, підписана ще 2007 року, гарантує компанії Park County майже половину прибутку від стрімінгу серіалу - через спільне підприємство з Paramount під назвою South Park Digital Studios. Цей механізм дасть змогу Paramount компенсувати приблизно половину суми ліцензійної плати, яку вона погодилася виплатити за права на показ.

У понеділок сторони утрималися від коментарів.

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