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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
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У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117431 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  103859 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101877 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137263 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157772 просмотра

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22 апреля 2024, 15:01  •  154300 просмотра

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Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Создание единой библиотеки образцов табачных изделий на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз значительно расширит возможности государства в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий и выявлении фальсификата.

Экономика •   •  33769 просмотра
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе, что противоречит заявлениям путина о том, что он не намерен выводить ядерное оружие на орбиту.

Новости Мира •   •  4289 просмотра
В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники

Около 150 грузовиков ожидают в Польше на въезд в Украину через заблокированный пункт пропуска Рава-Русская, в то время как некоторое движение все еще разрешено в обоих направлениях.

Общество •   •  6795 просмотра
150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, инфраструктуру и ранив 3 человек.

Война •   •  8965 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА

В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США смогут продолжать поставлять Украине необходимые ресурсы до 2024 года.

Война •   •  28179 просмотра
В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших

Сегодня утром в результате вражеского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасской области, но обошлось без жертв, хотя 6 человек обратились за медицинской помощью.

Общество •   •  24540 просмотра
Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших

На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод

В Днепропетровской области вражеские силы обстреляли Никопольский район, повредив газопровод, жилые дома, теплицу, памятник, линии электропередач и столб уличного освещения, а обломки ракеты повредили дом в Синельниковском районе.

Общество •   •  22920 просмотра
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод

рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих.

Война •   •  21860 просмотра
рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки

За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки силы противника 256 раз атаковали Запорожскую область, обстреляв 8 населенных пунктов из авиации, беспилотников, гранатометов и артиллерии, нанеся ущерб жилым домам, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  20177 просмотра
За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка

Вражеский артиллерийский обстрел повредил частные дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка Николаевской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  19061 просмотра
Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка