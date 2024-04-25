Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Создание на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз единой библиотеки образцов табачных изделий существенно расширит круг возможностей государства по детенизации этого рынка. На какой стадии сейчас находится этот процесс и почему окончательное формирование такой библиотеки требует законодательных изменений рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам Рувина, сейчас на базе КНИИСЭ состоялись встречи рабочей группы, к которой привлечены представители многих правоохранительных органов Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, а также представители крупнейших компаний - производителей табачной продукции.

"Предполагается, что библиотека эталонных образцов готовой табачной продукции будет включать все образцы табачных изделий, которые реализуются на территории Украины. Это значительно повысит эффективность проведения экспертиз по фактам выявления подделок и усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров. Это однозначно очень непростая работа, которая требует много усилий всех вовлеченных участников, а также законодательных изменений", - отметил Рувин.

Он добавил, что необходимость создания такой библиотеки именно на базе КНИИСЭ вызвана тем, что еще в 2019 году Распоряжением Кабинета Министров Украины Институт был определен главным государственным экспертным учреждением, ответственным за проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена.

Рувин подчеркнул, что в последние годы Институту удалось значительно улучшить материально-техническую базу и расширить международное сотрудничество с нашими иностранными партнерами, с целью обмена опытом и изучения лучших практик экспертной работы.

"Сейчас КНИИСЭ имеет полный комплект оборудования, в частности специальный аппаратный комплекс для определения характеристики табака и его происхождения, что позволяет оперативно и полноценно исследовать как табачные изделия, так и материалы их упаковки. Кроме того, КНИИСЭ единственное учреждение нашего государства, которое проводит исследования оборудования нелегальных лабораторий, изготавливающих наркотики и табачные изделия.

Эксперты, которые проводят соответствующие исследования табачных изделий, прошли специальную подготовку, в том числе в ведущих лабораториях стран Европейского Союза, и имеют соответствующие сертификаты. Кроме того, они систематически повышают собственную профессиональную компетентность", - подытожил директор КНИИСЭ.

Дополнительно

Экономист Олег Гетман в комментарии УНН рассказал, что предложение обязать производителей подавать образцы табачной продукции и поручить формирование единой базы Киевскому научно-исследовательскому институту возникло в рамках деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"В рамках работы ВСК, куда входит много независимых экспертов, мы рассматривали разные варианты, как можно противодействовать серым схемам и сформировали около 10 предложений, что можно было бы сделать, исходя из анализа проблематики и специфики украинских схем. И это было одно из предложений независимых аналитических центров.

КНИИСЭ - единственное учреждение, которому мы доверяем, которое имеет в настоящее время высокую репутацию и единственное, которое делает качественно такие экспертизы.

Пока что мы в деталях не рассматривали концепцию. Это как идея, которая обсуждается. Далее все детали мы будем выяснять вместе с нардепами, экспертами КНИИСЭ и будет разработан детально механизм. Пока что концептуально пытаемся это согласовать как идею", - отметил Гетман.

Добавил, что налоговый комитет Рады и его председатель Даниил Гетманцев еще не приняли во внимание это предложение.

"На этот вопрос пока не реагировал, но по итогам комитета 25 марта, который был посвящен нелегальному рынку табака, сформированы предложения комитета и туда вошло около 15 других предложений, среди них - 10 предложений наших экспертов. Поэтому там множество всего другого, полезного и важного, но это предложение еще не вошло, но работаем дальше", - сообщил эксперт.

Чтобы предотвратить незаконный оборот, в Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции - КНИИСЭ