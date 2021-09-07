Союзник США вне НАТО: что завтра рассмотрят нардепы и нужно ли это Украине

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду рассмотрит и возможно примет постановление об обращении к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине двусторонний статус основного союзника вне НАТО (MNNA). О том, что это вообще за статус и не помешает ли он вступлению страны в Альянс, УНН поговорил с политическим аналитиком Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимиром Горбачем.

MNNA простым языком

"Простым языком, в американском законодательстве есть такой статус союзных государств, это практически государство-союзник США, которое одновременно не входит в НАТО. То есть кроме Североатлантического альянса у США есть еще союзники по всему миру. Это, например, Австралия, Южная Корея, Япония, Израиль, Иордания. Их десятки таких стран, последняя - это была Бразилия. Каждое из этих государств заключает определенный договор с США и все они отличаются. То есть, это не что-то унифицированное, одинаковое для всех", - объясняет эксперт.

По его словам, такие страны обычно не являются членами НАТО хотя бы потому, что не входят в географический регион Северной Атлантики.

Кроме того, в статусе основного союзника США вне НАТО государство не получает гарантий безопасности вроде статьи 5 Вашингтонского договора - когда нападение на одну страну-члена приравнивается к нападению на всю организацию.

Следовательно, США не обязуются вступать в войну в случае нападения на союзника. В то же время, Штаты будут самостоятельно решать, каким образом помогать, отметил Горбач.

"Для чего это все сделано? Прежде всего, для внутриамериканского законодательства. Этот статус позволяет американскому бюджету финансировать оборонные программы своих стран-союзников. Чуть ли не до автоматизма все доходит ... Такой формат сотрудничества с США позволяет легче и больше получать от них помощь по безопасности. Но не обязывает США участвовать непосредственно физически на поле боя", - отметил он.

Украина простит MNNA не первый раз

Так, говорит собеседник УНН, Украина уже обращалась ранее относительно этого статуса - и получала отказ.

"Пока, к этому моменту США на такие шаги не решались и, думаю, что в ближайшее время тоже на это не пойдут. Тем не менее, своеобразным заменителем этого статуса является так называемое оборонное соглашение Украины и США", - отметил он.

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Союзник - не партнер

"У нас в Украине я знаю многие эксперты, а также бывший министр иностранных дел говорит, что этот статус ничего не дает и лучше иметь оборонную сделку. По моему мнению, это ошибка, так как наличие статуса союзника США дорогого стоит. Это - юридический и политический статус, политический капитал в том числе", - отметил Горбач.

По его словам, хорошо бы иметь такую же оборонительную сделку, как у США с Израилем, на такие большие суммы. Однако, он уверен, что этого не произойдет.

"Поэтому иметь то же, но еще и юридический статус основного союзника США - это больше, чем его не иметь. Разница в юридическом статусе, юридический статус дает определенный политический капитал такому государству. Выделение помощи по обороне и безопасности такой стране Конгрессом США происходит легче, быстрее и в больших объемах", - подчеркивает специалист.

Соглашение не помешает вступлению в НАТО

Так, отмечает аналитик, со стороны Украины, которая может претендовать на членство в НАТО, просить такой статус вне НАТО может быть истолковано некоторыми как нечто "антинатовское".

"Я так скажу, что одно другому не помешает, и в момент вступления Украины в НАТО это соглашение можно будет переделать, перевести ее в чисто натовское. Но как временный этап его можно использовать", - добавил он.

Контекст

В среду, 8 сентября, парламент соберется на внеочередное заседание. На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380).

Накануне заседания Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова привлекла внимание народных депутатов к нескольким важным вопросам по этому поводу.

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