Советники Трампа просят реже давать интервью из-за противоречивых заявлений - WSJ
Киев • УНН
Окружение Дональда Трампа обеспокоено его противоречивыми импровизированными комментариями. Советники рекомендуют сократить количество интервью для стабильности.
Советники президента США Дональда Трампа призывают его реже общаться с прессой и давать интервью из-за неоднозначных и противоречивых заявлений на фоне войны и внутриполитической напряженности. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
По данным издания, окружение Трампа обеспокоено тем, что его импровизированные комментарии могут создавать дополнительные проблемы для администрации и усложнять работу команды.
WSJ отмечает, что президент часто отходит от заранее подготовленных тезисов, делает резкие заявления или меняет акценты во время публичных выступлений и общения с журналистами.
На этом фоне советники якобы рекомендуют сократить количество интервью и более жестко контролировать публичную коммуникацию президента.
В то же время сам Трамп, как пишет газета, неохотно соглашается на такие ограничения и продолжает считать прямое общение со СМИ своей сильной стороной.
