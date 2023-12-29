Советник Залужного попала в скандал из-за высказываний о мобилизации. Главнокомандующий отреагировал
Мартынюк попала в скандал из-за высказываний о мобилизации и мужчинах, которые не желают воевать. После этого Залужный заявил, что "с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах".
Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину
Украина и более 30 стран мира требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН относительно смертоносных атак россии на украинские города.
Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области
Украинские партизаны вывели из строя российскую военную технику в Херсонской области, препятствуя операции на левом берегу Днепра.
В реестре пропавших без вести уже 16 тысяч имен - Клименко
Министерство внутренних дел Украины имеет 16 000 человек в реестре пропавших без вести и сталкивается с проблемами при проведении сравнений ДНК тех, кто находится за рубежом.
Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф
Черняка подозревают в финансировании российской агрессии через его компании, которые уплатили около 6 миллиардов гривен налогов в рф.
Обстреляли жилые кварталы: за сутки россияне ранили трех мужчин в Херсоне
Мужчины получили ранения во время атаки россиян на жилые кварталы в Корабельном районе Херсона.
ДТП на Ровенщине: травмированы трое, в том числе двое детей-пешеходов
В Ровенской области столкнулись ВАЗ и Mercedes, в результате чего пострадали трое, в том числе двое детей-пешеходов; все они были госпитализированы.
Кипер о последствиях атаки на Одессу: 14 человек до сих пор в больнице, 11 - выписали
В результате российских атак на Одессу погибли четверо и были ранены 27 человек. Повреждено 21 здание, одно из которых было полностью разрушено.
Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек: Байден отреагировал на масштабную атаку рф на Украину
Байден осудил крупнейший авиаудар россии по Украине с начала войны, призвав Конгресс безотлагательно предоставить дальнейшую военную помощь.
Днепропетровщина: из-за атак рф шесть человек погибли, еще 38 ранены
В результате московской агрессии на Днепропетровщине погибло 6 мирных жителей, 38 получили ранения, среди раненых есть ребенок, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.