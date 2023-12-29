Советник Залужного попала в скандал из-за высказываний о мобилизации. Главнокомандующий отреагировал

Внештатный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк попала в скандал из-за высказываний о мобилизации и мужчинах, которые не желают воевать. Впоследствии женщина отметила, что ее слова вырвали из контекста. На ситуацию уже отреагировал и сам Главнокомандующий Валерий Залужный, передает УНН.

В интервью одному из YouTube-каналов Мартынюк резко выловилась относительно мужчин, которые избегают мобилизации и призвала матерей не паниковать.

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"... сейчас вижу, как если кому-то повестку дали, они там почти все в истерике. Прощаются с жизнью своих сыновей и так далее. То есть это неправильно. Не нужна эта истерия. Нужно верить в то, что ваш сын он действительно герой, он лучший цвет нации. Все равно мы все умрем. Мы не все вечны. Ну, реально. Мы все не вечны, но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно, - это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или там машина тебя переедет. Бывают разные ситуации", - сказала Мартынюк.

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Ее слова вызвали волну критики. Поэтому впоследствии женщина записала обращение, где отметила, что слова были вырваны из контекста.

"Вырезали ... с неверной интерпретацией мое высказывание... Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось в виду, что не надо думать о плохом", - отметила Мартынюк.

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На скандал отреагировал и Главнокомандующий Валерий Залужный и добавил, что с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением.

Также информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", - отметил Залужный.