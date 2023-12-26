Мы рады любому способу - Залужный о возможности выдачи электронных повесток
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины приветствует любой эффективный метод призыва на военную службу, в том числе электронные сообщения, если это возможно реализовать.
Оккупационному псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении
Псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти.
"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны
Украина внесла "Традиции Щедрого вечера" в Национальный перечень нематериального культурного наследия, подчеркивая значение традиции в формировании национальной идентичности.
Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины
По словам Главнокомандующего ВСУ, Марьинка держалась почти два года. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.
На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты
Украинские войска сбили две российские ракеты Х-59 в Днепропетровской области.
Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина
Российские войска обстреляли центральный район Херсона, ранив 56-летнего мужчину.
На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение
ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вену. Последнего, напомним, по информации британской разведки, россия планировала назначить гауляйтером Украины, когда "возьмет Киев за три дня".
После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления
Украинские силы уничтожили российский корабль "Новочеркасск", что привело к усилению уличных проверок россиян в Феодосии.
Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Залужный отмечает, что пригодность к военной службе определяет военная комиссия, а не статус инвалидности. Вооруженные силы стремятся набирать только тех, кто физически способен воевать.