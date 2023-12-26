Мы рады любому способу - Залужный о возможности выдачи электронных повесток

Военных устроит любой способ обеспечения армии людьми. Об этом во время брифинга заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, передает УНН.

Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных веток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим способом. другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей - сказал Валерий Залужный

Детали

Главнокомандующий отметил, что Генеральный штаб и Вооруженные силы Украины не выступали с соответствующим предложением. По его словам, военные не имеют возможности оценить возможность введения электронных повесток.

Напомним,

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают техническое решение, по получению вызова в ТЦК через смартфон. В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров в очередной раз заверил, что повесток в приложении "Дія" никогда не будет.

Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек