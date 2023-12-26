Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то в декабре - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга отметил, что мобилизация будет разбита на периоды, об одномоментной мобилизации речи не идет, передает УНН.

Детали

Залужный отметил, что не озвучивал конкретную цифру необходимых мобилизованных, а указал, что речь идет об "общей потребности". По его словам, мобилизация будет разбита на периоды. Об одномоментной мобилизации речь не идет.

"Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре", - сказал Залужный.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телемарафона отметил, что военное командование регулярно формирует запросы на ресурсы для продолжения боевых действий. Однако, по его словам, запроса на конкретную цифру не было.