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ВСУ вместе с Минобороны согласовали демобилизацию военных через 36 месяцев службы при определенных условиях - Залужный

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 15:38  •  15667 просмотра

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Украинские военные соглашаются на 36-месячную выслугу для демобилизации, если не будет эскалации на фронте и не будет замены.

Ограничение сроков службы в 36 месяцев - это компромисс с правительством при условии, что на фронте не будет обострений и что людей на передовой будет кем заменить, сказал Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время брифинга, передает УНН.

Детали

Моя позиция очень проста. Еще раз я не устаю напоминать, что идет война, которая развивается по своим законам и которая зависит от действий нашего противника. Поэтому я четко понимаю, и знаю, что наши бойцы в сверхсложных и очень условиях делают свое дело. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, которые идут и те, что уже служат, понимали, сколько они будут воевать

- сказал Залужный.

Он добавил, что ВСУ вместе с Минобороны согласились на демобилизацию военных через 36 месяцев службы при двух условиях: если не будет обострения на фронте и если их будет кем заменить.

"И вот уже правительство, которое взялось реализовывать закон, четко понимает, какие у нашего государства возможности. И я надеюсь, мы справимся с этой задачей", - отметил Залужный.

Напомним,

Кабмин внес в Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, который в частности предусматривает демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. В министерстве обороны Украины нашли решение, которое позволит военнослужащим частично уволиться.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ЗСУ разом з Міноборони погодили демобілізацію військових через 36 місяців служби за певних умов - Залужний
Armed Forces and Ministry of Defense agree on demobilization of military after 36 months of service under certain conditions - Zaluzhnyi
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