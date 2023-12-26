ВСУ вместе с Минобороны согласовали демобилизацию военных через 36 месяцев службы при определенных условиях - Залужный
Киев • УНН
Украинские военные соглашаются на 36-месячную выслугу для демобилизации, если не будет эскалации на фронте и не будет замены.
Ограничение сроков службы в 36 месяцев - это компромисс с правительством при условии, что на фронте не будет обострений и что людей на передовой будет кем заменить, сказал Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время брифинга, передает УНН.
Детали
Моя позиция очень проста. Еще раз я не устаю напоминать, что идет война, которая развивается по своим законам и которая зависит от действий нашего противника. Поэтому я четко понимаю, и знаю, что наши бойцы в сверхсложных и очень условиях делают свое дело. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, которые идут и те, что уже служат, понимали, сколько они будут воевать
Он добавил, что ВСУ вместе с Минобороны согласились на демобилизацию военных через 36 месяцев службы при двух условиях: если не будет обострения на фронте и если их будет кем заменить.
"И вот уже правительство, которое взялось реализовывать закон, четко понимает, какие у нашего государства возможности. И я надеюсь, мы справимся с этой задачей", - отметил Залужный.
Напомним,
Кабмин внес в Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, который в частности предусматривает демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. В министерстве обороны Украины нашли решение, которое позволит военнослужащим частично уволиться.
ВСУ вместе с Минобороны согласовали демобилизацию военных через 36 месяцев службы при определенных условиях - Залужный
Украинские военные соглашаются на 36-месячную выслугу для демобилизации, если не будет эскалации на фронте и не будет замены.
Украина с помощью союзников может готовить до 10 бригад - Главнокомандующий
По словам Валерия Залужного, Украина, при поддержке союзников, может подготовить до 10 бригад, подчеркивая подготовку перед развертыванием.
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