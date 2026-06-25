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Совет ЕС продлил экономические санкции против рф еще на год

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Совет ЕС 25 июня продлил санкции против России еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года. Ограничения охватывают торговлю, финансы, энергетику и технологии.

Совет ЕС продлил экономические санкции против рф еще на год

Совет Европейского союза 25 июня продлил ограничительные меры против России еще на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года.  Об этом говорится на сайте Совета ЕС, пишет УНН.

Это решение было принято после заседания Европейского совета 18-19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на двенадцать месяцев

- говорится в сообщении.

Совет ЕС напоминает, что экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. С тех пор блок принял 20 пакетов санкций.

Меры охватывают ключевые секторы, в том числе торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения. Санкции также предусматривают запрет на импорт или передачу морем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, запрет на операции для ряда финансовых учреждений и поставщиков криптоуслуг в России и третьих государствах. Также ЕС приостановил вещание и лицензии на своей территории для нескольких "дезинформационных СМИ, поддерживаемых Кремлем".

ЕС сохранит действующие меры и готов принять дополнительные меры, пока Российская Федерация продолжает свои незаконные действия и нарушения основополагающих норм международного права, включая, в частности, запрет на применение силы

- добавляет Совет блока.

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Ольга Розгон

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