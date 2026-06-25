Италия и Франция выступают против предложения ЕС о запрете на въезд бывших российских солдат

$44.870.0150.880.22
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 10090 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Эксклюзив
15:00 • 21050 просмотра
Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных
14:40 • 27352 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto
14:36 • 20039 просмотра
Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения
Эксклюзив
25 июня, 13:05 • 20810 просмотра
В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений
Эксклюзив
25 июня, 12:37 • 21151 просмотра
Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседаниеPhoto
25 июня, 11:00 • 37326 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto
25 июня, 10:27 • 23039 просмотра
В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать
Эксклюзив
25 июня, 10:06 • 21389 просмотра
Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары
25 июня, 09:52 • 18375 просмотра
Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 кмVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.6м/с
55%
747мм
Популярные новости
Над Кинбурнской косой взвился украинский флаг - Силы теробороныVideo25 июня, 10:35 • 8742 просмотра
Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ25 июня, 11:41 • 19396 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 32221 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 22828 просмотра
Враг запустил баллистику по Киеву, прогремели взрывы 18:17 • 4718 просмотра
публикации
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto14:40 • 27352 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 22912 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 32300 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto25 июня, 11:00 • 37326 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 88471 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Германия
Геническ
Армянск
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 41273 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 58015 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 96131 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 98086 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 113655 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Шахед-136
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Италия и Франция выступают против предложения ЕС о запрете на въезд бывших российских солдат

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Италия и Франция осторожно относятся к предложению ЕС запретить въезд бывшим российским военным. Рим и Париж опасаются, что это может привести к общему запрету для всех россиян.

Италия и Франция выступают против предложения ЕС о запрете на въезд бывших российских солдат

Италия и Франция выступают против предложения о запрете на въезд бывших российских солдат в рамках 21-го пакета санкций ЕС против РФ. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Италия и Франция с осторожностью относятся к предложению Европейского Союза о запрете въезда в блок бывшим российским военнослужащим", - пишет издание.

Отмечается, что эти ограничения являются частью предлагаемого 21-го пакета санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, который государства-члены должны обсудить в пятницу.

"Рим и Париж не против запрета на въезд бывшим российским военным, но опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к общему запрету на въезд для всех россиян, отметили источники. Обе страны также считают, что целевой запрет на въезд лучше реализовать через визовую политику, а не санкции. Эти переговоры являются частью более широких усилий ЕС, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, поскольку блок чувствует, что с улучшением боевой ситуации в Украине появляется возможность для этого. Помимо новых санкций, лидеры вместе с США возобновляют работу над возможными мирными переговорами", - добавляет издание.

Однако последний пакет санкций, который также имеет целью временно заморозить установленный ЕС ценовой лимит на российскую нефть, ограничить энергетические доходы Москвы и нанести удар по банкам, операторам криптовалют и танкерным компаниям, помогающим России обходить ограничения, столкнулся с определенными препятствиями.

"Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывшим российским комбатантам оставит за странами-членами право решать, кто воевал, а кто нет, что, по словам некоторых источников, является непростой задачей. Среди других спорных вопросов - как регулировать ценовой лимит на российскую нефть с учетом нынешних высоких цен", - отмечает издание.

Напомним

Европейская комиссия официально представила 21-й пакет санкций ЕС против РФ.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира