Италия и Франция выступают против предложения ЕС о запрете на въезд бывших российских солдат
Киев • УНН
Италия и Франция осторожно относятся к предложению ЕС запретить въезд бывшим российским военным. Рим и Париж опасаются, что это может привести к общему запрету для всех россиян.
Италия и Франция выступают против предложения о запрете на въезд бывших российских солдат в рамках 21-го пакета санкций ЕС против РФ. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
"Италия и Франция с осторожностью относятся к предложению Европейского Союза о запрете въезда в блок бывшим российским военнослужащим", - пишет издание.
Отмечается, что эти ограничения являются частью предлагаемого 21-го пакета санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, который государства-члены должны обсудить в пятницу.
"Рим и Париж не против запрета на въезд бывшим российским военным, но опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к общему запрету на въезд для всех россиян, отметили источники. Обе страны также считают, что целевой запрет на въезд лучше реализовать через визовую политику, а не санкции. Эти переговоры являются частью более широких усилий ЕС, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, поскольку блок чувствует, что с улучшением боевой ситуации в Украине появляется возможность для этого. Помимо новых санкций, лидеры вместе с США возобновляют работу над возможными мирными переговорами", - добавляет издание.
Однако последний пакет санкций, который также имеет целью временно заморозить установленный ЕС ценовой лимит на российскую нефть, ограничить энергетические доходы Москвы и нанести удар по банкам, операторам криптовалют и танкерным компаниям, помогающим России обходить ограничения, столкнулся с определенными препятствиями.
"Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывшим российским комбатантам оставит за странами-членами право решать, кто воевал, а кто нет, что, по словам некоторых источников, является непростой задачей. Среди других спорных вопросов - как регулировать ценовой лимит на российскую нефть с учетом нынешних высоких цен", - отмечает издание.
Напомним
Европейская комиссия официально представила 21-й пакет санкций ЕС против РФ.