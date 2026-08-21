Развращал пятерых малолетних племянников: 33-летнего киевлянина будут судить за насилие над детьми

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранительные органы направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя Киева, который обвиняется в совершении сексуального насилия в отношении пятерых малолетних детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что подозреваемый проживал в одной квартире вместе с матерью, сестрой и племянниками.

В период с декабря по май 2025 года он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних детей своей сестры. Мужчина с целью удовлетворения собственной половой страсти прикасался к половым органам своих племянников — трех мальчиков в возрасте 8, 6 и 2 лет, а также племянниц 5 и 4 лет — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Также следствие выяснило, что семья состояла на учете в социальных службах, а в декабре 2025 года женщину и пятерых ее детей поместили в Центр социально-психологической реабилитации после проверки условий их проживания и жалоб соседей на то, что дети находятся дома без присмотра взрослых.

Старший мальчик, а затем и другие дети рассказали психологу о подозрительных действиях маминого брата.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних племянников, а также в повторном совершении таких действий (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Напомним

В Киеве 42-летнего мужчину подозревают в развращении собственной 3-летней дочери, которую он принуждал к участию в создании детской порнографии. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога, прокуратура обжалует это решение.