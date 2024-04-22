Соцсети вытесняют телевидение как источник информации - исследование

Основным источником получения общественно-политической информации для большинства украинцев являются социальные сети и мессенджеры, а телевидение постепенно теряет свои позиции. Об этом свидетельствует исследование "Индекс медиаграмотности украинской аудитории". Его представила старший научный сотрудник Института социологии НАН Марта Наумова, ее слова цитирует УНН.

Телевидение уже перестает быть центральным, главным, основным источником информации для большинства аудитории в возрасте 18/65 лет. Потому что мы делали еще исследования... мы исследовали категорию пенсионеров - и в этой группе, конечно, телевидение является ключевым источником информации. Но для большинства украинцев от 18 до 65 (лет - ред.) телевидение не является ключевым источником информации. Только 32% смотрели телевидение за последнюю неделю. А главные все же источники - это социальные сети и мессенджеры: 52% и соответственно 53% - более половины. - отметила медиаэксперт Наумова.

Детали

Наумова добавила, что их данные свидетельствуют о том, что также выросла доля тех, кто смотрит различные видеоблоги на ютубе и других сервисах. В этом году их стало еще на 10% больше.

В то же время ощутимо снизилось количество сторонников телемарафона "Единые новости".

Отношение к "Единому марафону" за год ухудшилось. Доля тех, кто считает формат телемарафона оправданным, снизилась с 58% до 41%. Количество тех, кто не воспринимает такой формат и относится к нему скорее негативно, выросло с 12% в 2022 году до 27% в 2023-м. Хотя 41% считает, что такой формат оправдан в условиях войны, но большинство аудитории ищет информацию в других источниках. - рассказала спикер.

Наумова также отметила, что 30% респондентов убеждены, что медиа работают в интересах владельцев и инвесторов медиа, 25% считают, что медиа работают в интересах Украинского государства, а также общества в целом.

То есть прослеживается тренд за два года войны, что, по убеждению аудитории, медиа все же работают в интересах государства. - отметила ученая.

В целом, по ее словам, согласно полученным результатам, медиаграмотность 3% украинцев является низкой, у 21% - ниже средней, 62% имеет уровень медиаграмотности выше среднего и 14% - высокий.

Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос

Справочно

Количественное исследование "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" состоялось методом интервью "лицо к лицу" с помощью планшета по стандартизированному опроснику (CAPI).

Объем выборки составил 1200 респондентов - взрослое население Украины (18+). Полевой этап осуществлен компанией New Image Marketing Group с 15 по 29 января 2024 года.

В начале 2024 года исследование было проведено уже в четвертый раз, и его результаты позволяют понять, как повлиял второй год полномасштабной войны на медиаграмотность общества.