Социологи составили рейтинг топ-5 самых популярных брендов украинского коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Эксперты компании TNS Ukraine составили список самых потребляемых и узнаваемых брендов отечественного коньяка, передает УНН со ссылкой на результаты проведённого исследования.
Так, по итогам ІІІ квартала 2019 года в топ-5 самых узнаваемых брендов напитка вошли:
1) "Коктебель" (+3%),
2) "Шустов" (-3%),
3) "Гринвич" (0%),
4) "Жан-Жак" (+5%),
5) "Таврия" (-2%).
В то же время, пятерка самых потребляемых брендов отечественного коньяка выглядит следующим образом:
1) "Шустов" (-2%),
2) "Коктебель" (+25%),
3) "Таврия" (+13%),
4) "Ужгородский" (-7%),
5) "Шабо" (+4%).
Как сообщал УНН, Украина будет производить коньяк и шампанское минимум до 2025 года.