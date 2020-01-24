Соціологи сформували рейтинг топ-5 найпопулярніших брендів українського коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Експерти компанії TNS Ukraine сформували список найбільш споживаних і відомих брендів вітчизняного коньяку, передає УНН з посиланням на результати проведеного дослідження.
Так, за підсумками ІІІ кварталу 2019 року в топ-5 найбільш відомих брендів напою увійшли:
1) "Коктебель" (+ 3%),
2) "Шустов" (-3%),
3) "Грінвіч" (0%),
4) "Жан-Жак" (+ 5%),
5) "Таврія" (-2%).
У той же час, п'ятірка споживаних брендів вітчизняного коньяку виглядає наступним чином:
1) "Шустов" (-2%),
2) "Коктебель" (+ 25%),
3) "Таврія" (+ 13%),
4) "Ужгородський" (-7%),
5) "Шабо" (+ 4%).
Як повідомляв УНН, Україна буде виробляти коньяк і шампанське мінімум до 2025 року.