Социологи оценили память россиян о теракте в Беслане

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16484 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125447 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116841 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122352 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126568 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151678 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150856 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140748 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Социологи оценили память россиян о теракте в Беслане

Социологи оценили память россиян о теракте в Беслане

Киев  •  УНН

 • 9647 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра, пишет УНН.

По данным опроса, абсолютное большинство россиян знают о событиях в Беслане. О трагедии хорошо известно 48% респондентов, что-то слышали, но не знают подробностей 43% опрошенных. Вместе с тем по сравнению с 2018 годом доля не знающих или забывших о теракте выросла с 6 до 9%.

Больше половины (51%) респондентов заявили, что в гибели заложников виноваты исключительно террористы. Показатель существенно возрос в сравнении с 2014 годом, когда доля россиян, винившая только террористов, составляла 39%.

Боевики захватили учеников, родителей и преподавателей во время праздничной линейки в школе № 1 Беслана 1 сентября 2004 года. Всего в заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортивном зале. В операции по освобождению заложников принимали участие сотрудники российского МВД, Министерства обороны и отряд специального назначения ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 168 детей, значительная часть из них погибла при штурме.

Как писал УНН, в декабре прошлого года полпред Путина на Северном Кавказе прокомментировал попытки освобождения заложников в Беслане.

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