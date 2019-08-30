Социологи оценили память россиян о теракте в Беслане

По данным опроса, абсолютное большинство россиян знают о событиях в Беслане. О трагедии хорошо известно 48% респондентов, что-то слышали, но не знают подробностей 43% опрошенных. Вместе с тем по сравнению с 2018 годом доля не знающих или забывших о теракте выросла с 6 до 9%.

Больше половины (51%) респондентов заявили, что в гибели заложников виноваты исключительно террористы. Показатель существенно возрос в сравнении с 2014 годом, когда доля россиян, винившая только террористов, составляла 39%.

Боевики захватили учеников, родителей и преподавателей во время праздничной линейки в школе № 1 Беслана 1 сентября 2004 года. Всего в заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортивном зале. В операции по освобождению заложников принимали участие сотрудники российского МВД, Министерства обороны и отряд специального назначения ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 168 детей, значительная часть из них погибла при штурме.

Как писал УНН, в декабре прошлого года полпред Путина на Северном Кавказе прокомментировал попытки освобождения заложников в Беслане.