Соціологи оцінили пам'ять росіян про теракт у Беслані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Більшість росіян пам’ятають про трагедію в Беслані, що сталася в 2004 році. Про це свідчать результати опитування Левади-центру, пише УНН.
За даними опитування, абсолютна більшість росіян знають про події в Беслані. Про трагедію добре відомо 48% респондентів, щось чули, але не знають подробиць 43% опитаних. Разом з тим у порівнянні з 2018 роком частка тих, хто не знають або забули про теракт зросла з 6 до 9%.
Більше половини (51%) респондентів заявили, що в загибелі заручників винні виключно терористи. Показник істотно зріс в порівнянні з 2014 роком, коли частка росіян, що звинувачувала тільки терористів, становила 39%.
Бойовики захопили учнів, батьків і викладачів під час святкової лінійки в школі № 1 Беслана 1 вересня 2004 року. Всього в заручниках опинилися близько 1200 чоловік. Протягом трьох днів бойовики утримували їх в замінованому спортивному залі. В операції зі звільнення заручників брали участь співробітники російського МВС, Міністерства оборони і загін спеціального призначення ФСБ. Жертвами теракту стали 334 людини, в тому числі 168 дітей, значна частина з них загинула під час штурму.
Як писав УНН, у грудні минулого року повпред Путіна на Північному Кавказі прокоментував спроби звільнення заручників у Беслані.