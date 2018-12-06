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Повпред Путіна на Північному Кавказі прокоментував спроби звільнення заручників у Беслані

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час теракту в Беслані оперативний штаб планував штурм захопленої школи, проте був змушений почати його раніше “через дії терористів”. Про це розповів ТАРС повноважний представник президента Росії в Північно-кавказькому федеральному окрузі Олександр Матовніков, інформує УНН.

Повпред Путіна на Північному Кавказі прокоментував спроби звільнення заручників у Беслані

Як випливає з інтерв’ю, Матовніков брав участь в керівництві оперативним штабом.

“Штурм готувалися почати о четвертій годині дня 3 вересня (2004 року — ред.), але вибухи в спортзалі прогриміли раніше... Підрив змішав нам карти, план змінювався на ходу. Люди, по суті, йшли на заклад”, — заявив він.

Згідно з офіційною версією, наказ про проведення “операції з порятунку заручників і нейтралізації терористів” був відданий через кілька хвилин після вибухів в спортзалі. Про це, зокрема, говорив глава парламентської комісії з розслідування теракту Олександр Торшин, представляючи підсумкову доповідь в 2006 році. До цього, випливало з його слів, влада вела переговори з терористами, пропонуючи їм різні варіанти вирішення ситуації.

Родичі заручників вимагали від влади не допустити штурму школи, говорилося в доповіді комісії, “висловлюючи готовність перешкодити будь-яким силовим акціям”.

Нагадуємо, в результаті теракту терорестичного акту в російському Беслані загинуло 333 людини, більшість з яких склали заручники, включаючи 186 дітей.

На початку жовтня Чечня та Інгушетія не погодили між собою територіальний обмін, у регіонах частково було обмежено рух та вимкнено інтернет.

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