Полпред Путина на Северном Кавказе прокомментировал попытки освобождения заложников в Беслане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время теракта в Беслане оперативный штаб планировал штурм захваченной школы, однако был вынужден начать его раньше “из-за действий террористов”. Об этом рассказал ТАСС полномочный представитель президента России в Северо-кавказском федеральном округе Александр Матовников, информирует УНН.
Как следует из интервью, Матовников участвовал в руководстве оперативным штабом.
“Штурм готовились начать в четыре часа дня 3 сентября (2004 года — ред.), но взрывы в спортзале прогремели раньше... Подрыв смешал нам карты, план менялся на ходу. Люди, по сути, шли на заклад”, — заявил он.
Согласно официальной версии, приказ о проведении “операции по спасению заложников и нейтрализации террористов” был отдан через несколько минут после взрывов в спортзале. Об этом, в частности, говорил глава парламентской комиссии по расследованию теракта Александр Торшин, представляя итоговый доклад в 2006 году. До этого, следовало из его слов, власти вели переговоры с террористами, предлагая им разные варианты разрешения ситуации.
Родственники заложников требовали от властей не допустить штурма школы, говорилось в докладе комиссии, “выражая готовность воспрепятствовать любым силовым акциям”.
Напоминаем, в результате теракта терорестичного акта в российском Беслане погибло 333 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей.
В начале октября Чечня и Ингушетия не согласовали между собой территориальный обмен, в регионах частично было ограничено движение и выключен интернет.