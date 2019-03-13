Социальную доктрину Юлии Тимошенко поддержала Федерация профсоюзов Украины

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 2856 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112971 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117235 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119864 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120194 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130473 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 74721 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 106927 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 93649 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 53878 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 118747 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 116784 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 150735 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 164885 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 176351 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 234391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 112972 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 79795 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 100573 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104469 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104217 просмотра
Актуальное
Социальную доктрину Юлии Тимошенко поддержала Федерация профсоюзов Украины

Социальную доктрину Юлии Тимошенко поддержала Федерация профсоюзов Украины

Киев  •  УНН

 • 5260 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. 42 всеукраинские профсоюзные организации, которые насчитывают несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, является составной Нового курса Юлии Тимошенко. Такое решение было принято сегодня в Киеве после встречи профсоюзного актива страны с лидером "Батькивщины" в пределах диалога "Украина: через экономический рост к новым социальным стандартам", передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

Зато Юлия Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами после избрания ее на пост Президента Украины.

Как отметила Председатель партии, вместе с ней над Социальной доктрине, пошаговым планом действий, который обеспечит уровень доходов, как в соседней Польше, работала большая отечественная интеллектуальная команда.

Новой власти, по мнению Юлии Тимошенко, удастся вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить абсолютно новую денежно-кредитную политику, откроет доступ к кредитам под 2-3% годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, ввести страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.

"Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских виборах2, - отметила Председатель партии.

Приоритетом для следующего президента станет воспитания, интеллект и образование, которое должно быть доступным для всех граждан, независимо от уровня их доходов: "Бесплатная и качественное образование - это магнит, который притягивает в страну талантливых людей".

Положительных изменений, в частности возвращение внимания государства к проблемам педагогов, ожидает Председатель Киевского профсоюза образования и науки Александр Яцун. Он надеется, что новая власть сделает ставку на интеллект, заботиться о педагогов и ученых и они будут получать зарплаты не менее, чем в странах ЕС.

Юлия Тимошенко также отметила, что кардинальные изменения в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме. В предложенном Юлией Тимошенко Основном законе будет "целый раздел о профсоюзах и профильные организации, которые будут реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны".

Как отметил председатель ФПУ Григорий Осовой, лидер "Батькивщины" пока - единственный кандидат в президенты, который откликнулся на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.

Напомним, в 2015 году Юлия Тимошенко как лидер партии "Батькивщина" подписала с ФПУ Меморандум о сотрудничестве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы