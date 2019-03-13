Соціальну доктрину Юлії Тимошенко підтримала Федерація профспілок України

КИЇВ. 13 березня. УНН. 42 всеукраїнські профспілкові організації, які налічують декілька мільйонів членів, підтримали Соціальну доктрину, що є складовою Нового курсу Юлії Тимошенко. Таке рішення було ухвалено сьогодні в Києві після зустрічі профспілкового активу країни з лідером "Батьківщини" в межах діалогу "Україна: через економічне зростання до нових соціальних стандартів", передає УНН з посиланням на прес-службу партії.