Соціальну доктрину Юлії Тимошенко підтримала Федерація профспілок України

ukru
22 березня, 17:51 • 86323 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 127485 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106681 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 106428 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 96079 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102769 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152181 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168256 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154994 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249616 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.4 м/с
28 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

23 березня, 00:39 • 21807 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 39185 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 70389 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

04:43 • 24114 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 33898 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166079 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249616 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212211 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196924 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61355 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57647 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72859 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53969 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84652 перегляди
Актуальне
Соціальну доктрину Юлії Тимошенко підтримала Федерація профспілок України

Соціальну доктрину Юлії Тимошенко підтримала Федерація профспілок України

Київ • УНН

 • 5261 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. 42 всеукраїнські профспілкові організації, які налічують декілька мільйонів членів, підтримали Соціальну доктрину, що є складовою Нового курсу Юлії Тимошенко. Таке рішення було ухвалено сьогодні в Києві після зустрічі профспілкового активу країни з лідером "Батьківщини" в межах діалогу "Україна: через економічне зростання до нових соціальних стандартів", передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Натомість Юлія Тимошенко пообіцяла тісно співпрацювати з профспілками після обрання її на посаду Президента України.

Як зауважила Голова партії, разом із нею над Соціальною доктриною, покроковим планом дій, який забезпечить рівень доходів, як у сусідній Польщі, працювала велика вітчизняна інтелектуальна команда.

Новій владі, на думку Юлії Тимошенко, вдасться вдвічі зменшити податковий тиск, впровадити абсолютно нову грошово-кредитну політику, що відкриє доступ до кредитів під 2-3 % річних для іпотеки та побудови власного бізнесу, перейти на персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, запровадити страхову медицину та знизити вдвічі ціни на газ.

"Я вірю, що ми це зробимо швидко. Але без вас зламати систему неможливо. Зараз у нас є можливість перемогти і на президентських, і на парламентських виборах2, – наголосила Голова партії.

Пріоритетом для наступного президента стане виховання, інтелект та освіта, яка має бути доступною для усіх громадян, незалежно від рівня їх доходів: "Безкоштовна та якісна освіта – це магніт, який притягує в країну талановитих людей".

Позитивних змін, зокрема повернення уваги держави до проблем освітян, очікує Голова Київської профспілки освіти та науки Олександр Яцун. Він сподівається, що нова влада зробить ставку на інтелект, дбатиме про освітян та науковців і вони отримуватимуть зарплати не менше, ніж в країнах ЄС.

Юлія Тимошенко також наголосила, що кардинальні зміни в країні неможливі без зміни системи влади. І допоможе в цьому Нова Конституція, яка буде ухвалена на всеукраїнському референдумі. У запропонованому Юлією Тимошенко Основному законі буде "цілий розділ про профспілки та профільні організації, які братимуть реальну участь в розробці державних рішень, спрямованих на розвиток країни".

Як зазначив голова ФПУ Григорій Осовий, лідер "Батьківщини" наразі – єдиний кандидат в президенти, який відгукнувся на пропозицію Федерації про зустріч з профспілковим активом.

Нагадаємо, у 2015 році Юлія Тимошенко як лідер партії "Батьківщина" підписала з ФПУ Меморандум про співпрацю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,325.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,014.24