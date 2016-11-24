Социальная реклама с гей-парами вызвала скандал во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По меньшей мере десять мэров французских городов решили убрать с улиц плакаты просветительской кампании о ВИЧ, на которых изображена пара геев, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Руководители городов не согласились вывешивать плакаты, сомневаясь в нравственности социальной рекламы, однако отказались называть свое решение проявлением гомофобии.
Министр здравоохранения Франции Марисоль Турен заявила, что подобные запреты неприемлемы, и пообещала бороться в суде за возвращение плакатов.
В своем Twitter она призвала людей распространять плакаты, заявив, что это будет лучшим ответом на попытки цензуры.
Отметим, что критики называют плакаты провокационными и противоречащими традиционным ценностям.
Добавим, что в рамках кампании французского правительства в 130 городов были отправлены плакаты с изображениями пар мужчин всех возрастов и рас, которые призывают к безопасному сексу. На некоторых плакатах был слоган: "С любовником, с другом, с незнакомцем. Ситуации могут быть разными. Так же, как и методы защиты".
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