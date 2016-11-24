Соціальна реклама з гей-парами викликала скандал у Франції

Очільники міст не погодилися вивішувати плакати, сумніваючись у моральності соціальної реклами, проте відмовилися називати своє рішення проявом гомофобії.

Міністр охорони здоров'я Франції Марісоль Турен заявила, що подібні заборони неприйнятні, і пообіцяла боротися в суді за повернення плакатів.

В своєму Twitter вона закликала людей розповсюджувати плакати, заявивши, що це буде найкращою відповіддю на спроби цензури.

Зазначимо, що критики називають плакати провокаційними і такими, що суперечать традиційним цінностям.

Додамо, що в рамках кампанії французького уряду 130 містам було надіслано плакати з зображеннями пар чоловіків різного віку і рас, які закликають до безпечного сексу. На деяких плакатах був слоган: "З коханцем, з другом, з незнайомцем. Ситуації можуть бути різними. Так само, як і методи захисту".

Як повідомляв УНН, президент Мексики пропонує дозволити у країні одностатеві шлюби.