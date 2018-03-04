Социальная сеть Twitter запустила функцию закладок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Сервис микроблогов Twitter ввел функцию закладок для своих пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный аккаунт компании.
“Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутка? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите”, — сообщили в компании.
В свое время, для того, чтобы каким-то образом сохранить твит понравившийся надо было его лайкнуть или ретвитнуть. Однако эти действия могли увидеть подписчики пользователя — новая функция взамен обещает полную конфиденциальность.
Как сообщал УНН, Twitter продолжит сотрудничать с властями США для предотвращения вмешательства в выборы.