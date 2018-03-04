Соціальна мережа Twitter запустила функцію закладок

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Київ • УНН

 • 7708 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Сервіс мікроблогів Twitter запровадила функцію закладок для своїх користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіціний акаунт компанії.

“Знайшли що-небудь історичне? Чи не хочете забути жарт? Є стаття, яку хочете прочитати пізніше? Збережіть твіт у закладках і поверніться до нього, коли захочете”, — повідомили у компанії.

Свого часу, для того, щоб якимсь чином зберегти твіт, який сподобався, треба було його лайкнути або ретвітнути. Проте ці дії могли побачили підписники користувача — нова функція натомість обіцяє повну конфіденційність.

Як повідомляв УНН, Twitter продовжить співпрацювати з владою США для запобігання втручання у вибори.

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