Соціальна мережа Twitter запустила функцію закладок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сервіс мікроблогів Twitter запровадила функцію закладок для своїх користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіціний акаунт компанії.
“Знайшли що-небудь історичне? Чи не хочете забути жарт? Є стаття, яку хочете прочитати пізніше? Збережіть твіт у закладках і поверніться до нього, коли захочете”, — повідомили у компанії.
Свого часу, для того, щоб якимсь чином зберегти твіт, який сподобався, треба було його лайкнути або ретвітнути. Проте ці дії могли побачили підписники користувача — нова функція натомість обіцяє повну конфіденційність.
Як повідомляв УНН, Twitter продовжить співпрацювати з владою США для запобігання втручання у вибори.