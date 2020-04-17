Социальная дистанция, барьерная лента и жесткие правила: в Дании школьники вернулись на обучение

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Дании ученики вернулись в школу после карантина. В целях безопасности ученики будут сидеть в двух метрах друг от друга, а школьный двор барьерной лентой распределен на зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.