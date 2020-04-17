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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36697 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45594 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 60848 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61598 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76268 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101388 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105415 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130598 просмотра

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Социальная дистанция, барьерная лента и жесткие правила: в Дании школьники вернулись на обучение

Социальная дистанция, барьерная лента и жесткие правила: в Дании школьники вернулись на обучение

Киев  •  УНН

 • 15790 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Дании ученики вернулись в школу после карантина. В целях безопасности ученики будут сидеть в двух метрах друг от друга, а школьный двор барьерной лентой распределен на зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Так, в аудиториях с помощью измерителя убеждаются, что ученики смогут сидеть на занятиях по крайней мере в двух метрах друг от друга, когда прибудут на занятия.

Отмечается, что в одной из копенгагенских школ распределили школьный двор на шесть секций красно-белой барьерной лентой и прислали родителям подробную схему, в которой указано пошаговое время прибытия, передвижения и перерыва на обед.

Указано, что детям собираются объяснить о пандемии, почему вокруг ленты и на игровой площадке нельзя находиться.

Отмечается, что школы в Дании закрыли 11 марта. Сейчас Дания является одной из первых в Европе стран, которая прекращает карантин.

Напомним, Лукашенко предложил возобновить обучение в Беларуси.

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