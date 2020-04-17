Социальная дистанция, барьерная лента и жесткие правила: в Дании школьники вернулись на обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Дании ученики вернулись в школу после карантина. В целях безопасности ученики будут сидеть в двух метрах друг от друга, а школьный двор барьерной лентой распределен на зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Так, в аудиториях с помощью измерителя убеждаются, что ученики смогут сидеть на занятиях по крайней мере в двух метрах друг от друга, когда прибудут на занятия.
Отмечается, что в одной из копенгагенских школ распределили школьный двор на шесть секций красно-белой барьерной лентой и прислали родителям подробную схему, в которой указано пошаговое время прибытия, передвижения и перерыва на обед.
Указано, что детям собираются объяснить о пандемии, почему вокруг ленты и на игровой площадке нельзя находиться.
Отмечается, что школы в Дании закрыли 11 марта. Сейчас Дания является одной из первых в Европе стран, которая прекращает карантин.
Напомним, Лукашенко предложил возобновить обучение в Беларуси.