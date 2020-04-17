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Соціальна дистанція, бар'єрна стрічка і жорсткі правила: у Данії школярі повернулись на навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Данії учні повернулися до школи після карантину. У цілях безпеки учні сидітимуть за два метри один від одного, а шкільне подвір’я бар’єрною стрічкою розподілене на зони. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Так, у аудиторіях за допомогою вимірювача переконуються, що учні зможуть сидіти на заняттях принаймні за два метри один від одного, коли прибудуть на заняття.

Зазначається, що у одній з копенгагенських шкіл розподілили шкільний двір на шість секцій червоно-білою бар'єрною стрічкою і надіслали батькам докладну схему, в якій вказаний покроковий час прибуття, пересування та перерви на обід.

Вказано, що дітям збираються пояснити про пандемію, чому навколо стрічки і на гральному майданчику не можна перебувати.

Зазначається, що школи в Данії закрили 11 березня. Наразі Данія є однією з перших в Європі країн, яка припиняє карантин.

Нагадаємо, Лукашенко запропонував відновити навчання в Білорусі.

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