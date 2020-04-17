Соціальна дистанція, бар'єрна стрічка і жорсткі правила: у Данії школярі повернулись на навчання

КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Данії учні повернулися до школи після карантину. У цілях безпеки учні сидітимуть за два метри один від одного, а шкільне подвір’я бар’єрною стрічкою розподілене на зони. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.