Социалисты изменили символику и выдвинули на президентские выборы Илью Киву

“Власть занята исключительно личной наживой и собственным обогащением вместо того, чтобы заниматься страной и улучшением качества жизни людей. Страну растаскивают по карманам, не думая о людях и о будущем. В стране процветает коррупция, обернутая в красивый фантик от конфет. Страна погрязла в войне, а нам рассказывают о многочисленных реформах и говорят, как скоро всё будет хорошо. Только, к сожалению, это „хорошо“ больше похоже на геноцид против своего народа. Отсутствие рабочих мест, зарплат, обнищавший народ, подорванная экономика, уничтожено здравоохранение, образование, культура и спорт, уничижительное отношение к экологии и природным ресурсам. А государственная машина по-прежнему работает лишь на личное обогащение за счет своего народа. Я по-другому представляю себе эту страну, мне не нравится так. Поэтому сегодня я здесь. Я не хочу слышать обещаний, что когда-то мы будем жить хорошо. Я хочу, чтобы сегодня каждый украинец был счастлив на нашей земле. Мы входим в политическую борьбу — эти выборы определят очень многое для нашего народа. Мы не можем ошибиться в этот раз, цена ошибки будет слишком велика. Мы будем бороться за лучшую жизнь, за справедливость и правду. И мы победим”, — выступил глава Запорожской областной организации СПУ Чарленюк Владимир Васильевич.

Для выдвижения единого кандидата на пост президента Украины была предложена кандидатура Ильи Кивы. В результате голосования решение о выдвижении Ильи Кивы для участия в президентских выборах было принято единогласно.

“Для меня это тяжелый крест и ответственность. Я буду делать ошибки, хочу вам сразу об этом сказать. Но я буду бороться, буду работать над собой. И я знаю, что с вашей поддержкой мы обязательно победим. Могу вам сказать точно, и в этом вы можете мне доверять, — я никогда не предам. Родина у меня одна. Я клянусь вам быть честным и преданным своей стране”, — сказал кандидат в президенты Украины Илья Кива.

Далее члены СПУ единогласно проголосовали за утверждение новой символики партии, которая изображает сильный и волевой кулак.

“Меняется курс, меняется направление нашей партии. Мы будем бороться. Кулак всегда олицетворял борьбу и единство. Этот кулаг — залог победы над злом, коррупцией, преступностью. Кулак — это то, что сохранит наше будущее”, — отметил Илья Кива.

В мероприятии приняли участие члены политического совета СПУ и главы региональных организаций партии. На съезд также прибыли представители УТОС и УТОГ. Многие из них вышли на сцену, чтобы высказать свою позицию относительно настоящего и будущего Украины.

Общенациональный съезд Социалистической партии Украины состоялся во Дворце Спорта 3 ноября 2018 года. Количество участников достигло 2,5 тысяч человек.