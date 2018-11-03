Соціалісти змінили символіку та висунули на президентські вибори Іллю Киву

ukru
Ексклюзив
15:27 • 11710 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 52312 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 111947 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 100005 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 91130 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108583 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 124026 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74029 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82149 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 160119 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 115428 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 109793 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 84549 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 65762 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 63805 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 111952 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 124029 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 160122 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 505890 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 585656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 1554 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 16558 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 51869 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56000 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 191403 перегляди
Актуальне
Соціалісти змінили символіку та висунули на президентські вибори Іллю Киву

Соціалісти змінили символіку та висунули на президентські вибори Іллю Киву

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Соціалістична партія висунула єдиного кандидата в президенти, змінила символіку і прийняла рішення про участь СПУ в місцевих виборах. Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

“Влада зайнята виключно особистою наживою і власним збагаченням замість того, щоб займатися країною і поліпшенням якості життя людей. Країну розтягують по кишенях, не думаючи про людей і про майбутнє. В країні процвітає корупція, загорнута в красивий фантик від цукерок. Країна загрузла у війні, а нам розповідають про численні реформи і кажуть, як скоро все буде добре. Тільки, на жаль, це „добре“ більше схоже на геноцид проти свого народу. Відсутність робочих місць, зарплат, зубожілий народ, підірвана економіка, знищено охорону здоров’я, освіту, культуру і спорт, зневажливе ставлення до екології та природних ресурсів. А державна машина як і раніше працює лише на особисте збагачення за рахунок свого народу. Я по-іншому уявляю собі цю країну, мені не подобається так. Тому сьогодні я тут. Я не хочу чути обіцянок, що колись ми будемо жити добре. Я хочу, щоб сьогодні кожен українець був щасливий на нашій землі. Ми входимо в політичну боротьбу — ці вибори визначать дуже багато для нашого народу. Ми не можемо помилитися в цей раз, ціна помилки буде занадто велика. Ми будемо боротися за краще життя, за справедливість і правду. І ми переможемо”, — виступив голова Запорізької обласної організації СПУ Чарленюк Володимир Васильович.

Для висунення єдиного кандидата на пост президента України була запропонована кандидатура Іллі Киви. В результаті голосування рішення про висування Іллі Киви для участі в президентських виборах було прийнято одноголосно.

“Для мене це важкий хрест і відповідальність. Я буду робити помилки, хочу вам відразу про це сказати. Але я буду боротися, буду працювати над собою. І я знаю, що з вашою підтримкою ми обов’язково переможемо. Можу вам сказати точно, і в цьому ви можете мені довіряти, — я ніколи не зраджу. Батьківщина в мене одна. Я клянусь вам бути чесним і відданим своїй країні”, — сказав кандидат у президенти України Ілля Кива.

Далі члени СПУ одностайно проголосували за затвердження нової символіки партії, яка зображує сильний і вольовий кулак.

“Змінюється курс, змінюється напрямок нашої партії. Ми будемо боротися. Кулак завжди уособлював боротьбу і єдність. Цей кулак — запорука перемоги над злом, корупцією, злочинністю. Кулак — це те, що збереже наше майбутнє”, — зазначив Ілля Кива.

У заході взяли участь члени політичної ради СПУ і голови регіональних організацій партії. На з’їзд також прибули представники УТОС і УТОГ. Багато з них вийшли на сцену, щоб висловити свою позицію щодо сьогодення і майбутнього України.

Загальнонаціональний з’їзд Соціалістичної партії України відбувся в Палаці Спорту 3 листопада 2018 року. Кількість учасників досягла 2,5 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70