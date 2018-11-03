Соціалісти змінили символіку та висунули на президентські вибори Іллю Киву

“Влада зайнята виключно особистою наживою і власним збагаченням замість того, щоб займатися країною і поліпшенням якості життя людей. Країну розтягують по кишенях, не думаючи про людей і про майбутнє. В країні процвітає корупція, загорнута в красивий фантик від цукерок. Країна загрузла у війні, а нам розповідають про численні реформи і кажуть, як скоро все буде добре. Тільки, на жаль, це „добре“ більше схоже на геноцид проти свого народу. Відсутність робочих місць, зарплат, зубожілий народ, підірвана економіка, знищено охорону здоров’я, освіту, культуру і спорт, зневажливе ставлення до екології та природних ресурсів. А державна машина як і раніше працює лише на особисте збагачення за рахунок свого народу. Я по-іншому уявляю собі цю країну, мені не подобається так. Тому сьогодні я тут. Я не хочу чути обіцянок, що колись ми будемо жити добре. Я хочу, щоб сьогодні кожен українець був щасливий на нашій землі. Ми входимо в політичну боротьбу — ці вибори визначать дуже багато для нашого народу. Ми не можемо помилитися в цей раз, ціна помилки буде занадто велика. Ми будемо боротися за краще життя, за справедливість і правду. І ми переможемо”, — виступив голова Запорізької обласної організації СПУ Чарленюк Володимир Васильович.

Для висунення єдиного кандидата на пост президента України була запропонована кандидатура Іллі Киви. В результаті голосування рішення про висування Іллі Киви для участі в президентських виборах було прийнято одноголосно.

“Для мене це важкий хрест і відповідальність. Я буду робити помилки, хочу вам відразу про це сказати. Але я буду боротися, буду працювати над собою. І я знаю, що з вашою підтримкою ми обов’язково переможемо. Можу вам сказати точно, і в цьому ви можете мені довіряти, — я ніколи не зраджу. Батьківщина в мене одна. Я клянусь вам бути чесним і відданим своїй країні”, — сказав кандидат у президенти України Ілля Кива.

Далі члени СПУ одностайно проголосували за затвердження нової символіки партії, яка зображує сильний і вольовий кулак.

“Змінюється курс, змінюється напрямок нашої партії. Ми будемо боротися. Кулак завжди уособлював боротьбу і єдність. Цей кулак — запорука перемоги над злом, корупцією, злочинністю. Кулак — це те, що збереже наше майбутнє”, — зазначив Ілля Кива.

У заході взяли участь члени політичної ради СПУ і голови регіональних організацій партії. На з’їзд також прибули представники УТОС і УТОГ. Багато з них вийшли на сцену, щоб висловити свою позицію щодо сьогодення і майбутнього України.

Загальнонаціональний з’їзд Соціалістичної партії України відбувся в Палаці Спорту 3 листопада 2018 року. Кількість учасників досягла 2,5 тисяч осіб.