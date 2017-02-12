Сотня жителей Ровно пикетируют котельную
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Под тепловой котельной частной компании на улице Елены Пчелки в Ровно сотня людей устроила акцию протеста. Это подтвердили в патрульной полиции Ровно. Патрульные успокоили людей и предложили написать жалобу следственно-оперативной группе полиции.
Потребители близлежащих домов требуют повысить температуру в квартирах, которая составляет 12 градусов. По словам протестующих, такой температурный режим частная котельная осуществляет в 4 многоквартирных домах и двух садах.