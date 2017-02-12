Сотня жителів Рівного пікетує котельню
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під тепловою котельнею приватної компанії на вулиці Олени Пчілки в Рівному сотня людей влаштувала акцію протесту. Про це УНН підтвердили в патрульній поліції Рівного. Патрульні заспокоїли людей та запропонували написати скаргу слідчо-оперативній групі поліції.
Споживачі прилеглих будинків вимагають підвищити температуру в квартирах, яка становить 12 градусів. За словами протестувальників, такий температурний режим приватна котельня триває в 4 багатоквартирних будинках і двох садочках.