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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 41720 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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12 квітня, 06:00 • 104567 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

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Сотня жителів Рівного пікетує котельню

Київ • УНН

 • 12305 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під тепловою котельнею приватної компанії на вулиці Олени Пчілки в Рівному сотня людей влаштувала акцію протесту. Про це УНН підтвердили в патрульній поліції Рівного. Патрульні заспокоїли людей та запропонували написати скаргу слідчо-оперативній групі поліції.

Сотня жителів Рівного пікетує котельню

Споживачі прилеглих будинків вимагають підвищити температуру в квартирах, яка становить 12 градусів. За словами протестувальників, такий температурний режим приватна котельня триває в 4 багатоквартирних будинках і двох садочках.

Українські Національні Новини

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