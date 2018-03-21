Сотни людей стали на колени: в Николаеве попрощались с летчиком Владиславом Волошиным
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Церемония прощания с и. о. главы Николаевского аэропорта, летчиком Владиславом Волошиным прошла сегодня в Николаеве. Об этом УНН сообщила активистка Евгения Матейчук.
Так, церемония прощания с Волошиным прошла в бюро судебно-медицинской экспертизы области. Там собрались приблизительно несколькосот людей.
"Было много активистов, военных, журналист Юрий Бутусов, новый директор Николаевского аэропорта и несколько заместителей председателя ОГА", - отметила Матейчук, добавив, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на церемонии не присутствовал.
После этого тело Волошина увезли в Одессу, где, как ожидается, его кремируют.
"...когда Владислава выносили из зала и несли в машину, все стали на колени и под оркестр провели его", - добавила активистка.
Как информировал УНН, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области Волошин - бывший военный летчик, участник АТО.
Напомним, следствие рассматривает пять версий самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.
Кроме того, 20 марта в Николаеве у здания ОГА прошла акция за отставку губернатора области Алексея Савченко. Акцию организовали из-за самоубийства Волошина.
Церемония прощания с Волошиным началась в Николаеве 21 марта утром.