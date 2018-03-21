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Сотні людей стали на коліна: у Миколаєві попрощались із льотчиком Владиславом Волошиним

Сотні людей стали на коліна: у Миколаєві попрощались із льотчиком Владиславом Волошиним

Київ • УНН

 • 16116 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Церемонія прощання з в. о. голови Миколаївського аеропорту, льотчиком Владиславом Волошиним пройшла сьогодні у Миколаєві. Про це УНН повідомила активістка Євгенія Матейчук.

Так, церемонія прощання з Волошиним пройшла у бюро судово-медичної експертизи області. Там зібралися біля кількасот людей.

"Було багато активістів, військових, журналіст Юрій Бутусов, новопризначений директор Миколаївського аеропорту та кілька заступників голови ОДА", - зазначила Матейчук, додавши, що голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко на церемонії присутнім не був.

Після цього тіло Волошина відвезли до Одеси, де, як очікується, його кремують.

"... коли Владислава виносили із зали та несли в машину, усі стали на коліна і під оркестр провели його", - додала активістка.

Як інформував УНН, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО.

Нагадаємо, слідство розглядає п’ять версій самогубства в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Крім того, 20 березня у Миколаєві біля будівлі ОДА пройшла акція за відставку губернатора області Олексія Савченка. Акцію організували через самогубство Волошина.

Церемонія прощання з Волошиним почалася у Миколаєві 21 березня вранці. 

Українські Національні Новини

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