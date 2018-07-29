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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34580 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100546 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122681 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130316 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168295 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140850 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Сотни людей ночевали в аэропорту Мюнхена из-за задержки рейсов

Сотни людей ночевали в аэропорту Мюнхена из-за задержки рейсов

Киев  •  УНН

 • 9336 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В аэропорту Мюнхена (Германия) продолжаются отмена и задержки рейсов из-за приостановки второго терминала после проникновения в зону безопасности одной из пассажирок, передает УНН со ссылкой на DW.

Как пишет издание со ссылкой на информацию аэропорта, сегодня руководство аэропорта попросило пассажиров также учесть "более длительное время ожидания" при прохождении всех необходимых процедур и перед приездом на регистрацию запросить информацию о своем рейс в авиакомпании.

Издание со ссылкой на информагентство dpa проинформировало, что из-за прекращения работы терминала примерно 700 пассажирам пришлось ночевать в Мюнхенском аэропорту на раскладушках, еще сотни были размещены в гостиницах.

Напомним, 28 июля терминал 2 в аэропорту Мюнхена был частично эвакуирован. Как сообщила пресс-секретарь Федеральной полиции, к таким мерам пришлось прибегнуть, когда в зону безопасности проникла женщина.

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