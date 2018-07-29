Сотни людей ночевали в аэропорту Мюнхена из-за задержки рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В аэропорту Мюнхена (Германия) продолжаются отмена и задержки рейсов из-за приостановки второго терминала после проникновения в зону безопасности одной из пассажирок, передает УНН со ссылкой на DW.
Как пишет издание со ссылкой на информацию аэропорта, сегодня руководство аэропорта попросило пассажиров также учесть "более длительное время ожидания" при прохождении всех необходимых процедур и перед приездом на регистрацию запросить информацию о своем рейс в авиакомпании.
Издание со ссылкой на информагентство dpa проинформировало, что из-за прекращения работы терминала примерно 700 пассажирам пришлось ночевать в Мюнхенском аэропорту на раскладушках, еще сотни были размещены в гостиницах.
Напомним, 28 июля терминал 2 в аэропорту Мюнхена был частично эвакуирован. Как сообщила пресс-секретарь Федеральной полиции, к таким мерам пришлось прибегнуть, когда в зону безопасности проникла женщина.