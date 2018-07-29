Сотні людей ночували в аеропорту Мюнхена через затримки рейсів

Як пише видання з посиланням на інформацію аеропорту, сьогодні керівництво летовища попросило пасажирів також врахувати "більш тривалий час очікування" при проходженні всіх необхідних процедур і перед приїздом на реєстрацію запросити інформацію про свій рейс в авіакомпанії.

Видання з посиланням на інформагентство dpa поінформувало, що через припинення роботи терміналу приблизно 700 пасажирам довелося ночувати в Мюнхенському аеропорту на розкладачках, ще сотні були розміщені в готелях.

Нагадаємо, 28 липня термінал 2 в аеропорту Мюнхена був частково евакуйований. Як повідомила прес-секретар Федеральної поліції, до таких заходів довелося вдатися, коли в зону безпеки проникла жінка.