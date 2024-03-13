Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

На временно оккупированной Запорожской АЭС состоялась 17-я очередная ротация миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

12 марта 2024 года на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась 17-я очередная ротация миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В целом ротация прошла без провокаций. Ротация прошла очень четко благодаря умелым действиям военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В частности, одного из подразделений, которое обеспечивало режим прекращения огня и обеспечивало разминирование по линии прохождения миссии МАГАТЭ - заявил начальник отдела гражданско-военного сотрудничества Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Савенко.

Напомним

Постоянная миссия МАГАТЭ работает на временно оккупированной ЗАЭС в Энергодаре с сентября 2022 года. Однако постоянные мониторинговые миссии начали свою деятельность в январе 2023 года.