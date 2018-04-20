Сорок шесть очков Джеймса помогли "Кливленду" сравнять счет в серии плей-офф НБА

Потрясающий старт выдал лидер коллектива из Огайо Леброн Джеймс, набравший 13 подряд очков — 13:0. Запал звезды “Кавальерс” поддержали и его партнеры — к концу первой половины преимущество коллектива Джеймса все время составляла двузначную цифру.

Во второй части баталии “Индиана” начала понемногу догонять противника. За 25 секунд до конца основного времени звезда “Пэйсерс” Виктор Оладипо мог сравнять счет, но его трехочковый оказался неточным. В результате выигрыш за “Кливлендом” 100:97.

Примечательно, что Джеймс набрал в игре 46 очков при 12 подборах и 5 передачах. В составе “Пэйсерс” 22 пункта в активе Оладипо.

Таким образом, счет в серии до 4-х побед стал ничейным 1:1. Далее Серия переедет в Индианаполис, где 21 и 23 апреля “Пэйсерс” будет принимать “Кавальерс”.