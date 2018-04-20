Сорок шість очок Джеймса допомогли "Клівленду" зрівняти рахунок у серії плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Огайо на паркеті “Квікен Лоанс арені” відбулося друге протистояння першого раунду плей-оф Східної конференції НБА між “Клівленд Кавальєрс” та “Індіаною Пейсерс”, передає кореспондент УНН.
Приголомшливий старт видав лідер колективу з Огайо Леброн Джеймс, який набрав 13 поспіль очок — 13:0. Запал зірки “Кавальєрс” підтримали і його партнери — до кінця першої половини перевага колективу Джеймса весь час складала двозначну цифру.
У другій частині баталії “Індіана” почала потрохи наздоганяти супротивника. За 25 секунд до завершення основного часу зірка “Пейсерс” Віктор Оладіпо міг зрівняти рахунок, але його триочковий виявився неточним. Як наслідок виграш за “Клівлендом” 100:97.
Примітно, що Джеймс набрав у грі 46 очок при 12 підбираннях і 5 передачах. У складі “Пейсерс” 22 пункти в активі Оладіпо.
Таким чином, рахунок у серії до 4-х перемог став нічийним 1:1. Далі Серія переїде до Індіанаполіса, де 21 і 23 квітня “Пейсерс” прийматиме “Кавальєрс”.