Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области, передает УНН.
Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока28 февраля 2024, 20:25 • 25997 просмотров
Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.
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