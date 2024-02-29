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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 03:41  •  3501 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области, передает УНН.

Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока28 февраля 2024, 20:25 • 25997 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Повідомлено про пуски керованих бомб у Донецькій області
Reports of guided bomb launches in Donetsk region
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Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

Война •   •  3501 просмотра
Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

27 приемных семей и детских домов семейного типа Харьковской области получили денежные сертификаты на сумму 50 000 гривен каждый из областного бюджета.

Общество •   •  2962 просмотра
Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции

В среду вечером грузовой поезд в Швеции наехал на трех пешеходов на станции в Эребру и серьезно травмировал их.

Новости Мира •   •  3596 просмотра
Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции

Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу

Граждане Молдовы пытались провезти через украинскую границу 100 000 долларов США, но были задержаны пограничниками.

Криминал и ЧП •   •  4328 просмотра
Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу

Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии

рф усиливает репрессии на оккупированных украинских территориях, проводя рейды, стягивая более 10 000 росгвардейцев для посещения домов и привлекая "добровольцев" для контроля над местными жителями.

Война •   •  9029 просмотра
Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии

Ощадбанк разворачивает мобильный банк на Херсонщине

Мобильное подразделение Ощадбанка начало предоставлять банковские услуги жителям Херсонской области, где нет стационарных отделений.

Экономика •   •  5804 просмотра
Ощадбанк разворачивает мобильный банк на Херсонщине

"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства

Бельгийское агентство развития ENABEL начинает масштабное сотрудничество с Украиной для восстановления критической и социальной инфраструктуры, привлекая 150 миллионов долларов США из замороженных российских активов в Бельгии.

Война •   •  10770 просмотра
"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства

Масштабный пожар в Техасе: пылает более 500 тысяч акров земли

Второй по величине лесной пожар в истории Техаса охватил более 500 000 акров на севере штата Панхендл и распространился на Оклахому, повредив здания.

Общество •   •  6767 просмотра
Масштабный пожар в Техасе: пылает более 500 тысяч акров земли

Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с заместителем министра иностранных дел Канады возвращение украинских детей, депортированных рф.

Война •   •  11053 просмотра
Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф

Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД

Министр внутренних дел Украины призвал граждан информировать о случаях коррупции или требования взяток в сервисных центрах через чат-бот или горячую линию.

Общество •   •  10384 просмотра
Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД