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Сообщено о подозрении главному конструктору российских дронов ZALA и "Ланцет"

Сообщено о подозрении главному конструктору российских дронов ZALA и "Ланцет"

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:09  •  2521 просмотра

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СБУ заочно сообщила о подозрении Александру Захарову, владельцу компании-производителя беспилотников «Ланцет» и «ZALA». Его подозревают в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении главному конструктору и владельцу компании рф - производителя беспилотников «Ланцет» и «Zala» Александру Захарову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ;

По данным СБУ, на сегодня компания ZALA Aero Group, владельцем которой является Захаров и которая базируется в Ижевске, является одним из крупнейших производителей боевых дронов для военных формирований рф, 

Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании Захарова - дроны типа Ланцет, а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны предприятие изготовило почти 5 тыс. БпЛА.

Обычно враг использует Ланцеты как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов.

Таким образом, эти беспилотники стали неотъемлемой частью российского военного вторжения в Украину.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Захарову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Дроны СБУ ударили по военному аэродрому "Борисоглебск" в рф, где были склады с КАБами3 октября 2024, 09:04 • 8772 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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