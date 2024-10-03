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Дроны СБУ ударили по военному аэродрому "Борисоглебск" в рф, где были склады с КАБами

Дроны СБУ ударили по военному аэродрому "Борисоглебск" в рф, где были склады с КАБами

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 09:04  •  8728 просмотра

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Дроны СБУ и других сил обороны атаковали склады с КАБами и самолеты на аэродроме «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. Зафиксировано четыре очага пожаров, СБУ продолжает демилитаризацию российских военных объектов.

Ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме «Борисоглебск» в воронежской области рф. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории «Борисоглебска».

«СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории», - сообщил информированный источник в СБУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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