Дроны СБУ ударили по военному аэродрому "Борисоглебск" в рф, где были склады с КАБами

Ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме «Борисоглебск» в воронежской области рф. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории «Борисоглебска».

«СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории», - сообщил информированный источник в СБУ.