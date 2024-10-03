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Повідомлено про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та "Ланцет"

Повідомлено про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та "Ланцет"

Київ • УНН

 • 15018 перегляди

СБУ заочно повідомила про підозру Олександру Захарову, власнику компанії-виробника безпілотників "Ланцет" та "ZALA". Його підозрюють у пособництві веденню агресивної війни проти України.

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру головному конструктору і власнику компанії рф - виробника безпілотників "Ланцет" та "Zala" Олександру Захарову. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ;

За даними СБУ, на сьогодні компанія ZALA Aero Group, власником якої є Захаров і яка базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань рф, 

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Зазвичай ворог використовує Ланцети як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.

Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Дрони СБУ вдарили по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у рф, де були склади з КАБами03.10.24, 12:04 • 21793 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
ukrainaУкраїна

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