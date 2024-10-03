Повідомлено про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та "Ланцет"

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру головному конструктору і власнику компанії рф - виробника безпілотників "Ланцет" та "Zala" Олександру Захарову. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ;

За даними СБУ, на сьогодні компанія ZALA Aero Group, власником якої є Захаров і яка базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань рф,

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Зазвичай ворог використовує Ланцети як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.

Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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