Солнечно, но местами дожди: синоптик дала прогноз на Яблочный Спас

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"На Спас солнечно будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. Дожди не предполагаются. В восточной части, на юге Украины и в Днепре с районами пройдут кратковременные грозовые дожди", – написала Диденко.

Детали

По данным синоптика, температура воздуха в течение 19 августа будет колебаться в пределах +25...+28 градусов, на востоке и юге будет +27...+32 градусов.

В Киеве завтра без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов.