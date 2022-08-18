Солнечно, но местами дожди: синоптик дала прогноз на Яблочный Спас
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Яблочный Спас, 19 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, сообщает УНН.
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"На Спас солнечно будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. Дожди не предполагаются. В восточной части, на юге Украины и в Днепре с районами пройдут кратковременные грозовые дожди", – написала Диденко.
Детали
По данным синоптика, температура воздуха в течение 19 августа будет колебаться в пределах +25...+28 градусов, на востоке и юге будет +27...+32 градусов.
В Киеве завтра без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов.