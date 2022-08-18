Сонячно, але місцями дощі: синоптик дала прогноз на Яблуневий Спас
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Яблуневий Спас, 19 серпня, у більшості областей України буде сонячно. Дощі прогнозують на сході, півдні та в Дніпрі. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, інформує УНН.
Цитата
"На Спаса сонячно буде в західних, північних областях та значною мірою в центральних. Дощів не передбачається. У східній частині, на півдні України та в Дніпрі з районами пройдуть короткочасні грозові дощі", – написала Діденко.
Деталі
За даними синоптика, температура повітря протягом 19 серпня коливатиметься в межах +25... +28 градусів, на сході та півдні буде +27... +32 градусів.
У Києві завтра без опадів. Повітря прогріється до +27 градусів.