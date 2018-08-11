Солнечное затмение сможет увидеть крайний север Европы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астроном рассказал, где и когда можно будет увидеть звездопад Персеиды

Сегодняшнее солнечное затмение будет частичным и не таким зрелищным полным солнечным затмением, от которого были в восторге миллионы людей в прошлом году.

Его будет видно с большей части Азии, на крайнем севере Европы, в Исландии и Гренландии, а также в северной и восточной Канаде.

Частичное солнечное затмение продлится с 11:02 до ориентировочно 14:30, а его пик ожидается в 12:46.

Как сообщал УНН, в конце июля можно было увидеть очень длительное лунное затмение, во время которого Луна получила "кровавый" оттенок.