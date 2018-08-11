Солнечное затмение сможет увидеть крайний север Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В субботу, 11 августа, состоится солнечное затмение, однако, его смогут увидеть далеко не все люди на Земле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.
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Сегодняшнее солнечное затмение будет частичным и не таким зрелищным полным солнечным затмением, от которого были в восторге миллионы людей в прошлом году.
Его будет видно с большей части Азии, на крайнем севере Европы, в Исландии и Гренландии, а также в северной и восточной Канаде.
Частичное солнечное затмение продлится с 11:02 до ориентировочно 14:30, а его пик ожидается в 12:46.
Как сообщал УНН, в конце июля можно было увидеть очень длительное лунное затмение, во время которого Луна получила "кровавый" оттенок.