Сонячне затемнення зможе побачити крайня північ Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У суботу, 11 серпня, відбудеться затемнення сонця, однак, його зможуть побачити далеко не всі люди на Землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.
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Сьогоднішнє сонячне затемнення буде частковим і не таким видовищним повним сонячним затемненням, від якого були в захваті мільйони людей у минулому році.
Його буде видно з більшої частини Азії, на крайній півночі Європи, в Ісландії та Гренландії, а також у північній та східній Канаді.
Часткове сонячне затемнення триватиме з 11:02 до орієнтовно 14:30, а його пік очікується о 12:46.
Як повідомляв УНН, наприкінці липня можна було побачити надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримав "кривавий" відтінок.