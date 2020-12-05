Sony обнародовала ролик, обещающий фанатам “Человека-паука” сразу троих Питеров Паркеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Похоже, что слухи о том, что в третей части нового “Человека-паука” появятся сразу трое актеров, играющих Питера Паркера имеют под собой реальные основания. Об этом можно судить по ролику, который был размещен на одном из каналов студии Sony на YoutTube, сообщает УНН.
Канал Sony Channel Latin America обнародовал видеоролик с кадрами троих актеров исполнявших роль Питера Паркера: Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
“Кто твой любимый Человек-паук? Тебе не придётся выбирать — в мультивселенной Marvel возможно всё. В „Человеке-пауке 3“ ты, вероятно, увидишь трёх Питеров Паркеров, спасающих мир вместе”, — говорилось в подписе к видео.
Ролик был вскоре удален, но успел разойтись по сети.
Следует добавить, что в третьей части фигурирует персонаж Доктор Стрэндж, в исполнении британского актера Бенедикта Камбербэтча. А этому персонажу известна концепция мультивселенной.
L'une des chaînes YouTube de Sony avait partagé cette vidéo qui confirmait la présence des Spider-Man de Tobey et Andrew dans le film "Spider-Man 3", mais la vidéo est désormais passée en privé... Très intéréssant https://t.co/Mxf7Z7HLlE pic.twitter.com/imrtf6FJNM— L'Actu Des Héros (@lactudesheros) December 4, 2020