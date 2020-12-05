Sony оприлюднила ролик, який обіцяє фанатам "Людини-павука" відразу трьох Пітерів Паркерів

Канал Sony Channel Latin America оприлюднив відеоролик з кадрами трьох акторів, які виконували роль Пітера Паркера: Тома Холланда, Тобі Магуайра і Ендрю Гарфілда.

"Хто твоя улюблена Людина-павук? Тобі не доведеться вибирати - в мультивсесвіті Marvel можливо все. У "Людині-павуку 3" ти, ймовірно, побачиш трьох Пітерів Паркеров, що рятують світ разом", - говорилося в підписі до відео.

Ролик був незабаром вилучений, але встиг розійтися мережею.

Слід додати, що в третій частині фігурує персонаж Доктор Стрендж, у виконанні британського актора Бенедикта Камбербетча. А цьому персонажу відома концепція мультивсесвіту.

L'une des chaînes YouTube de Sony avait partagé cette vidéo qui confirmait la présence des Spider -Man de Tobey et Andrew dans le film "Spider-Man 3", mais la vidéo est désormais passée en privé ... Très intéréssant https: / /t.co/Mxf7Z7HLlE pic.twitter.com/imrtf6FJNM