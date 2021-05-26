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Седьмая годовщина боев за Донецкий аэропорт: как изменилась жизнь в городе с момента его захвата боевиками

Киев • УНН

 • 26618 просмотра

Многие адаптировались, но мечтают о возвращении украинской власти 

Седьмая годовщина боев за Донецкий аэропорт: как изменилась жизнь в городе с момента его захвата боевиками

КИЕВ. 26 мая. УНН. Ровно 7 лет назад в Донецке начались первые бои за аэропорт имени Сергея Прокофьева, который был важным стратегическим объектом и коммуникационным центром на востоке Украины. В тот день группа пророссийских сепаратистов со второго раза захватила несколько помещений аэропорта, выдвинув условие украинским бойцам, которые находились в старом терминале, – сложить оружие и сдаться. В ответ украинское правительство выдвинуло сепаратистам ультиматум об освобождении захваченных зданий. Ни одна из сторон не приняла условия противника. В результате начались бои за ДАП, которые продлились 242 дня. Для мирных жителей города этот день стал переломным. В течение короткого времени многие граждане покинули Донецк, в надежде на скорое окончание боевых действий. Но выехать удалось далеко не всем. О том, что изменилось за 7 лет момента первых боев за Донецкий аэропорт, что происходит сейчас в городе, в комментарии УНН рассказали местные жители.

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“Утром 26 мая 2014 года я поехала на мясокомбинат, надеялась вернуться к обеду. Когда я стала подходить к улице Миргородской (жилая улица, расположенная недалеко от аэропорта в Куйбышевском районе Донецка - ред.) я увидела, что оттуда в сторону поселка летело несколько огненных снарядов. Тогда я не поняла, что это было. Звоню мужу, он был на работе, сначала не поверил, думал, мне показалось. Но потом, мы поняли, что это не слухи. Над рынком низко летали военные самолеты. Снаряды попадали в разные стороны. В дом, который находится через один от нашего - попало. Там женщине оторвало руку. Муж сорвался с работы, мы забрали из школы детей. Учителя были в панике, звонили родителям, чтобы те, как можно быстрее всех забирали. Мы очень быстро вернулись, взяли все самое основное, и уехали в другой конец города, - рассказала жительница Октябрьского микрорайона, расположенного рядом с ДАП, Виктория.

По ее словам, слухи и предположения о переменах ходили среди населения в течение месяца, поскольку в самом городе была напряженная обстановка, а незадолго до начала бомбежек - терминалы аэропорта начали охранять военные Национальной гвардии Украины. 6 мая аэропорт приостановил авиасообщение. При этом, в противоположной части города, жизнь кардинально отличалась от того, что происходило в приближенных аэропорту районах. Потому, для тех, кто работал в центре городе, а проживал в “горячих точках”, начало боевых действий стало “шокирующей новостью”.

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“Мне было 15 лет, я училась в лицее, который находился в районе Южного автовокзала. Мы с семьей жили на поселке “Октябрьский” (расположенной на окраине города, недалеко от аэропорта - ред.), в нескольких км от аэропорта. Я готовилась к выпускным экзаменам 9 класса. В тот день я была на учебе. Мне позвонила мама, и в панике попросила меня не покидать стены лицея. На вопрос: “Мама, что происходит”? - я получила ответ, который заставил внутри все дрожать - в городе началась война. Тебя заберет папа”, - рассказывает Анна.

По словам девушки, 26 мая 2014 года на противоположном конце и в центральной части города “никто не подозревал о том, что происходило в зоне аэропорта”. Выстрелов не было слышно. Все предприятия продолжали работу в привычном режиме. Информацию о происходящем узнавали по телефону, либо из новостей.

Оборона аэропорта продлилась 242 дня. Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и российским боевикам-террористам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли. 13 января 2015 года в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта.

Далее бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Кремлевские террористы вооруженных сил российской федерации, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их.

В городе работает только один банк

По словам местных жителей, за 7 лет жизнь “под триколором” в городе кардинально изменилась не в лучшую сторону. На всей оккупированной территории города функционирует лишь один банк “Центральный Республиканский”, где граждане так называемой “ДНР” получают заработную плату, и совершают все платежные кассовые операции.

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“Ко всему привыкаешь и адаптируешься. Когда выезжаешь за границы этих территорий, попадаешь в другую цивилизацию. Если ты не покидаешь Донецк, то кажется все привычным, несмотря на положение города - работа, досуг, общество, вроде все есть. Но, попадая за пределы оккупированных регионов - видишь кардинальную разницу, другое качество жизни, наличие возможностей, цены, которые соответствуют качеству. У нас работает только один банк на всю “ДНР”, только там можно получить зарплату. Я не знаю, можно ли там что-то переправлять или нет. Потому, когда я возвращаюсь в Донецк, всегда по 2 недели нахожусь в депрессии”, - отмечает жительница города Галина.

Пересечение украинской границы - “дорогое удовольствие”

Как утверждают дончане, пересечение границы с подконтрольной Украине территорией и низкие зарплаты - являются ключевыми причинами, почему некоторые жители не могут покинуть оккупированные территории. Проезд на украинскую территорию варьируется от 400 до 600 долларов, в то время, как зарплаты достигают 100 долларов.

“Пересечь границу это уже 400 долларов. Это с учетом того, что у некоторых зарплаты и до 100 долларов не доходят. Чтобы благополучно уехать и нормально жить - тут нужно очень много работать. Наши зарплаты здесь не дотягивают. Особенно сложно сделать украинские документы, хотя ради этого, некоторые специально собирают средства”, - поделилась Виктория.

Проблема безработицы в Донецке остается актуальной уже 7 лет. Большинство качественно и успешно функционирующих до военных событий предприятий прекратили свою работу. Спрос есть на физический труд, и на торговлю.

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“Продавцы тут популярны. Больше ведь ничего нет. Шахтерам иногда везет. В основном, все те, кто более-менее неплохо живут - выкручиваются за счет торговли. По другому тут никак. Товары здесь низшего качества, потому что и зарплаты низкие. Люди не могут позволить себе дорогие товары. Среди продуктов, в основном, есть белорусская, российская продукция. Есть украинская, но на нее цена всегда выше, так как везут через блокпосты”, - рассказала Галина.

“Здесь надеются на возвращение Украины”

“Об этом говорят довольно открыто. Сейчас для всех очевидно, что операция по захвату Донецка была тщательно спланирована. Тогда, в 2014-м, далеко не все ходили на референдум за отделение Донецка. Город очень процветал. И сейчас, особенно здесь на Октябрьском, где работают лишь пару маленьких магазинов, разрушены дома, и угасла жизнь, жители очень устали, ждут и надеются на возвращение Украины. Знакомая рассказывала, что в школах втайне от “властей” на украинские праздники поют украинский гимн. Здесь больше не пугаются от обстрелов, потому что все настолько привыкли к этому. Мы собираемся на работу под эти звуки, отводим наших детей в школы. Но это и настораживает. Привыкать к войне - это страшно ”, - резюмировала Анна.

Возможность замораживание конфликта - один из вариантов его урегулирования

Политолог Владимир Фесенко в комментарии УНН отметил, что одним из вариантов урегулирования конфликта возможно его замораживание, что подразумевает прекращение огня и боевых действий. Но нельзя рассматривать мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений.

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“Каждая сторона трактует Минские соглашения по своему. И эти трактовки разные. Максимум, что возможно, это прекращение военных действий, замораживание конфликта. Но такого стремления со стороны агрессора нет. Россия хочет принудить Украину к миру на своих условиях. Но Зеленский, который хочет мира, не пойдет на это. Потому что это принесет войну внутрь Украины, и чревато практическим кризисом внутри нашего государства. Поэтому, российский сценарий - особый статус для ОРДЛО, фактически автономия для двух, так называемых республик - неприемлем для Украины. Невозможно закрепить особый статус для двух конституций. Под это не было 300 голосов в 2015 году, и нет в нынешнем созыве Верховной Рады. И этого не будет, потому что большинство сил Украины выступает против закрепления особого статуса для ОРДЛО, и это ключевой пункт”, - отмечает эксперт.

Эксперт также называет одной из проблем и преград для решения конфликта российскую паспортизацию в ОРДЛО, которая “приобрела катастрофические масштабы” и фактически разрушает фундамент политической части Минских соглашений, что также оттягивает возможность урегулирования конфликта на Донбассе.

Согласно официальной информации, РФ выдала паспорта более 530 тысячам лицам на оккупированных территориях Донбасса. Ожидается, что к концу 2021 года таких паспортов будет выдано 1 миллион.

Добавим

Донецкий аэропорт стал своеобразным символом высочайшего героизма украинских военных. Украинских защитников аэропорта назвали "киборгами".

16 января в Украине чтят день памяти "Киборгов" - защитников Донецкого аэропорта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время итоговой пресс-конференции заявил, что вопрос ситуации на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума.

Он также отметил, что выдача российских паспортов жителям временно оккупированных территорий — первый шаг к аннексии.

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