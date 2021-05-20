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Зеленский: выдача российских паспортов в ОРДЛО - первый шаг к аннексии

Киев • УНН

 • 17263 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных территорий — первым шагом к аннексии. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Зеленский: выдача российских паспортов в ОРДЛО - первый шаг к аннексии

Цитата

“Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема”, — отметил Зеленский.

Контекст

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО и граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму.

Согласно официальной информации РФ паспорта по этим порядком уже получили более 530 тысяч человек. Ожидается, что к концу 21 года таких паспортов будет выдано 1 миллион.

Евросоюз и США неоднократно выражали глубокую обеспокоенность относительно выдачи Россией паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины.

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