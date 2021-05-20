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Зеленський: видача російських паспортів в ОРДЛО - перший крок до анексії

Київ • УНН

 • 17263 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій — першим кроком до анексії. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Зеленський: видача російських паспортів в ОРДЛО - перший крок до анексії

Цитата

“Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема”, — зазначив Зеленський.

Контекст

У 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО та громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Відповідно до офіційної інформації РФ паспорти за цим порядком вже отримали понад 530 тисяч осіб. Очікується, що до кінця 21 року таких паспортів буде видано 1 мільйон.

Євросоюз та США неодноразово висловлювали глибоку стурбованість щодо видачі Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.

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